‘Trump vuole impegno partner a limitare affari con Cina’

agenzia

Wsj, vuole isolare Pechino, in cambio riduzione dei dazi

NEW YORK, 15 APR – L’amministrazione Trump intende usare le trattative sui dazi per fare pressione sui partner commerciali americani affinché limitino i loro rapporti con la Cina. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali l’idea è quella di ottenere l’impegno dai partner americani di isolare la Cina in cambio di una riduzione delle barriere commerciali.

