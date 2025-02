‘Trump vuole liberarsi di Zelensky, Zaluzhny in pole’

agenzia

Economist: 'Ex generale lo travolgerebbe con 65% voti contro 30'

LONDRA, 20 FEB – L’amministrazione di Donald Trump mira ormai a “liberarsi di Volodymyr Zelensky” come presidente dell’Ucraina e starebbe già lavorando alla scopo. Lo scrive oggi il britannico Economist, evocando il nome del generale Valery Zaluzhny, ex popolare comandante delle forze ucraine silurato a suo tempo da Zelensky e spedito a Londra come ambasciatore, quale possibile successore. L’Economist cita poi un sondaggio secondo cui il presidente attuale risulta al 52% dei consensi, suo minimo storico dopo essere stato al 90%. E verrebbe travolto da Zaluzhny col 65% dei voti contro il 30 in un’ipotetica sfida elettorale a due.

