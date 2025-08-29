‘Trump vuole peacekeeper cinesi in Ucraina come Putin’

agenzia

Lo scrive il Ft. Casa Bianca: 'Falso'

WASHINGTON, 29 AGO – Donald Trump appoggia l’idea di inviare peacekeeper cinesi nell’Ucraina del dopoguerra, come sostiene il presidente russo Vladimir Putin. Lo hanno rivelato quattro fonti informate al Financial Times ma la Casa Bianca ha smentito. “E’ falso”, ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione aggiungendo che “non c’è stata alcuna discussione sulle forze di peacekeeping cinesi”. L’idea è osteggiata dalle capitali europee ed è stata precedentemente respinta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky visto il sostegno della Cina all’invasione da parte della Russia.

