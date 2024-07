Trump, ‘Xi, Putin e altri sono smart, amano il loro paese’

agenzia

'Presidente cinese fa sembrare Biden un principiante'

NEW YORK, 20 LUG – Donald Trump ribadisce di andare d’accordo con Xi Jinping, una persona “brillante” che “controlla 1,4 miliardi di persone con il pugno di ferro. Fa sembrare gente come Biden dei principianti”, ha detto Trump. Xi, Vladimir Putin e altri sono “smart e tosti” e “amano il loro paese”: gli Stati Uniti hanno bisogno di qualcuno che li protegga, ha messo in evidenza Trump.

