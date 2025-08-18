Trump: Zelensky metta fine a guerra rinunciando a Crimea e Nato

agenzia

'Onore ricevere leader europei, mai così tanti alla Casa Bianca'

WASHINGTON, 17 AGO – “Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente se lo desidera, oppure può continuare a combattere”. Lo scrive Donald Trump su Truth, a poche ore dall’incontro con il leader di Kiev e quelli europei. “Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama 12 anni fa senza che sia stato sparato un colpo e non si può entrare nella Nato da parte dell’Ucraina”, afferma il presidente americano. “E’ un giorno importante alla Casa Bianca: non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente, è un grande onore per me ospitarli”, dice Trump.

