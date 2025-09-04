Trump, Zelensky-Putin non ancora pronti, qualcosa succederà

agenzia

Presidente Usa a Cbs, 'Seguo e parlo con loro, ce la faremo'

ROMA, 04 SET – “Ho seguito la situazione, l’ho vista e ne ho parlato con il presidente Putin e il presidente Zelensky. Qualcosa accadrà, ma non sono ancora pronti. Ma qualcosa succederà. Ce la faremo”. Così Donald Trump in un’intervista a Cbs, rilanciata sul suo account Truth, alla vigilia della riunione dei Volenterosi con il leader ucraino a Parigi.

