Trump,decisione su caso pornostar offende la Corte Suprema

L'ira del presidente eletto, giudice corrotto

NEW YORK, 17 DIC – La decisione “illegale e psicotica del corrotto e incompetente giudice Juan Merchan ha completamente mancato di rispetto alla Corte Supremea e alla sua storica decisione sull’immunità”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, definendo un’offesa ai saggi quanto stabilito dalla giustizia, secondo la quale il presidente-eletto non ha l’immunità dalle accuse relative al caso della pornostar in cui è stato dichirato colpevole all’inizio di quest’anno. “Anche senza l’immunità questo caso è illegittimo, non è altro che una bufala truccata”, ha messo in evidenza Trump.

