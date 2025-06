Trump,Putin mi ha fatto auguri compleanno, parlato anche di Kiev

agenzia

'L'Iran è un Paese che conosce molto bene'

NEW YORK, 14 GIU – Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato anche della guerra in Ucraina nella loro conversazione telefonica. Lo ha detto Donald Trump riferendo che Putin lo ha chiamato per fargli gli auguri di compleanno ma, “ancora più importante, per parlare di Iran, Paese che conosce molto bene. Abbiamo parlato meno di Russia-Ucraina”.

