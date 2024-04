agenzia

A pesare sono le comunicazioni alla Sec su perdite 2023

NEW YORK, 01 APR – Truth, il social di Donald Trump, cala a Wall Street, dove arriva a perdere il 13%. A pesare sono le comunicazioni alla Sec, che hanno rivelato perdite nel 2023 per 58 milioni di dollari su ricavi per 4 milioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA