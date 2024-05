Tunisi: ministro Interno incontra presidente Ordine avvocati

agenzia

TUNISI, 31 MAG – Il ministro tunisino dell’Interno Khaled Nouri ha ricevuto il presidente dell’Ordine degli avvocati tunisini, Hatem Meziou, insieme al segretario di Stato incaricato della Sicurezza, Sofiane Ben Sadok, in un incontro che è stato “un’occasione per esaminare le relazioni esistenti tra il ministro dell’ Interno e l’Ordine nazionale degli avvocati e le modalità per promuovere la cooperazione e la complementarità tra gli avvocati e l’istituzione di sicurezza”. Lo ha affermato il ministero dell’Interno in una nota, sottolineando che “un campo d’azione comune unisce il ministero e l’Ordine degli avvocati”, che “mira a preservare lo stato di diritto e garantire tutti gli aspetti dei diritti dei cittadini ottenendo giustizia e la corretta applicazione e rispetto delle norme legge, preservando le libertà pubbliche e rispettando i diritti umani”. Nel comunicato, il ministro Khaled Nouri, nominato pochi giorni fa, ha affermato che “la professione legale è una professione nobile con la nobile missione di ottenere giustizia”. L’incontro avviene dopo le polemiche seguite ai recenti arresti di alcuni avvocati avvenuti presso la sede dell’Ordine, che hanno scatenato un’ondata di critiche da parte della categoria e solidarietà da parte dei colleghi di tutto il mondo. (ANSA)

