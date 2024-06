Tunisia-Cina: partenariato strategico in settori chiave

agenzia

Terminata visita di Stato del presidente Kais Saied a Pechino

TUNISI, 01 GIU – La Tunisia e la Cina hanno annunciato la creazione di un partenariato strategico in settori chiave come la politica estera, le infrastrutture, le energie rinnovabili, la sanità, lo sviluppo sostenibile e l’agricoltura. L’annuncio è giunto al termine della partecipazione del presidente tunisino Kais Saied al Forum di cooperazione tra Cina e Stati arabi tenuto a Pechino. “Questa dichiarazione fa seguito agli ampi e costruttivi colloqui tenutisi tra il presidente Saied e il presidente cinese Xi Jinping per creare un partenariato strategico che rivitalizzi le relazioni per un futuro migliore per i popoli tunisino e cinese”, si legge in una nota della presidenza di Cartagine in cui si aggiunge che Tunisia e Cina hanno convenuto di “continuare un fermo sostegno reciproco su questioni relative agli interessi fondamentali e alle principali preoccupazioni di entrambi i Paesi, in linea con i principi della loro politica estera”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA