Tunisia: Corte militare conferma condanna per attivista Issa

agenzia

Eliminata la condizionale. Udienza di ricorso il 6 giugno

TUNISI, 09 MAG – La Corte d’appello militare di Tunisi ha confermato la condanna a un anno di reclusione nei confronti delll’attivista tunisina Chaïma Issa, una dei leader del Fronte di salvezza nazionale (Fns), principale coalizione di opposizione contro il presidente Kais Saied, eliminando la condizionale pronunciata nella sentenza di primo grado da un tribunale militare nel dicembre scorso. L’ha reso noto la stessa Issa dichiarando di non essere stata informata né convocata in merito e di non essere stata quindi in grado di difendersi. La sentenza è stata pronunciata in contumacia. Issa ha fatto sapere di essere riuscita a presentare ricorso la cui udienza è fissata per il 6 giugno. Il tribunale militare l’aveva ritenuta colpevole in particolare di aver “offeso” il presidente Kais Saied sulla base di dichiarazioni rilasciate ai media, secondo i suoi avvocati. L’avvocato Dalila Ben Mbarek Msaddek, aveva chiarito su Facebook, che Issa era stata condannata a sei mesi di carcere per “incitamento” nei confronti degli appartenenti all’esercito a disobbedire agli ordini, e a quattro mesi per “offesa” al capo di Stato e due mesi per “aver diffuso voci” allo scopo di nuocere alla pubblica sicurezza. (ANSA)

