Tunisia: da inizio anno 52.972 persone hanno tentato traversata

agenzia

Ministro Interno: 'Il 92% viene da Paesi dell'Africa'

TUNISI, 22 MAG – Almeno 52.972 persone hanno tentato di attraversare le frontiere marittime per raggiungere illegalmente l’Europa dalla Tunisia dall’inizio del 2024. Lo ha detto il ministro dell’Interno tunisino Kamel Feki precisando che il 92% degli intercettati è straniero. Intervenendo all’apertura del “Forum arabo per frenare il traffico di migranti e promuovere percorsi migratori sicuri e regolari”, tenutosi a Tunisi in collaborazione con l’Università araba Naif per le scienze della sicurezza (Nauss) e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), il ministro ha aggiunto che sono state soccorse in mare 4.336 persone, di cui 4.243 stranieri (il 98%). Le forze di sicurezza e militari hanno inoltre arrestato 595 trafficanti e organizzatori di traversate illegali e sequestrato 429 imbarcazioni. “Durante questo periodo sono stati sventati 3.369 tentativi di partenze, 103 barche sono affondate e 341 corpi sono stati recuperati, di cui 336 di stranieri”, ha detto Feki. “Il fenomeno dell’immigrazione irregolare è strettamente legato ai reati di tratta di esseri umani e di traffico di migranti, che oggi sono gestiti da reti internazionali specializzate”, ha sottolineato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA