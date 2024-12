Tunisia e Libia discutono di cooperazione militare

agenzia

Ministro Sehili riceve direttore intelligence militare Libia

TUNISI, 11 DIC – La cooperazione militare tra Tunisia e Libia e i modi per rafforzare e diversificare le relazioni in questo settore tra i due Paesi vicini sono stati al centro di un incontro a Tunisi tra il ministro tunisino della Difesa nazionale, Khaled Sehili, e il direttore libico dell’intelligence militare, il generale di brigata Mahmoud Hamza. Secondo un comunicato stampa del ministero, Sehili ha accolto con favore le eccellenti relazioni fraterne tra i due popoli e ha chiesto che la cooperazione militare venga estesa all’addestramento, alla lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera, all’immigrazione illegale e allo scambio di competenze al fine di sviluppare capacità operative. Da parte sua, il funzionario libico ha calorosamente elogiato le solide relazioni fraterne che uniscono i due Paesi e sottolineato la necessità di rafforzare la cooperazione bilaterale, in particolare nei settori della formazione e dell’istruzione, conclude la nota.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA