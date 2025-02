Tunisia-Libia, accordo per una migliore gestione delle frontiere

agenzia

TUNISI, 03 FEB – Il ministro tunisino degli Esteri, Mohamed Ali Nafti, ha affermato che è stato raggiunto un accordo con il suo omologo libico Al-Taher Al-Baour, per “risolvere i problemi esistenti e rimuovere le restrizioni che ostacolano il regolare flusso di movimento ai valichi di frontiera tra i due paesi, garantendo al contempo il pieno rispetto della legge”. In una dichiarazione stampa successiva all’incontro, Nafti ha sottolineato che le discussioni si sono concentrate anche sullo “sviluppo di meccanismi di controllo delle frontiere e sulla formazione del personale di stanza ai valichi”. Il ministro tunisino dichiarato che l’incontro è stato “fruttuoso”, affermando che ha prodotto “una visione chiara che aiuterebbe a superare le sfide prima di importanti traguardi che rafforzeranno l’integrazione, la cooperazione e le partnership produttive con la Libia”. Nafti ha sottolineato che sia la Tunisia che la Libia stanno tenendo consultazioni, in particolare per quanto riguarda la sicurezza condivisa e lo sviluppo sostenibile a beneficio di entrambe le nazioni. “Siamo impegnati ad andare avanti con l’implementazione di programmi bilaterali, in particolare nei settori della sicurezza, dell’economia, dello sviluppo e degli affari sociali, nonché delle questioni consolari tecniche”, ha indicato. Il ministro ha ribadito che “la sicurezza della Libia è strettamente legata a quella della Tunisia”, esprimendo la speranza che la Libia recuperi presto la sua stabilità e unità. Al-Baour ha detto che la sua visita in Tunisia fa parte del coordinamento in corso tra i due paesi. “Il nostro incontro ha affrontato aree chiave, in particolare la promozione della cooperazione bilaterale in vari settori”. Secondo Al-Baour inoltre le discussioni hanno esplorato modi per migliorare il dialogo politico e il coordinamento su preoccupazioni comuni che interessano entrambe le nazioni e la regione araba. Sono state discusse anche questioni economiche, tra cui il rafforzamento del commercio e della cooperazione economica.

