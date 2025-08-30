Tunisia mira a rafforzare cooperazione militare con gli Usa

agenzia

Incontro del ministero Difesa con una delegazione del Congresso

TUNISI, 30 AGO – Le prospettive di sviluppo della cooperazione militare tra Tunisia e Stati Uniti e le modalità per rafforzarla ed espanderla sono stati i temi al centro dell’incontro a Tunisi tra il ministro della Difesa Khaled Shili e una delegazione del Congresso Usa, tra cui Mike Lawler, presidente della sottocommissione per il Medio Oriente e il Nord Africa della Commissione Esteri, e Ritchie Torres, membro della Commissione Servizi Finanziari, accompagnati da Joey Hood, ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia. In questa occasione, si legge in una nota del dicastero tunisino, Shili ha “sottolineato le profonde relazioni storiche tra Tunisia e Usa, basate sulla fiducia e il rispetto reciproci, su valori condivisi e obiettivi comuni. Ha inoltre elogiato l’eccellente livello di cooperazione militare tra le due parti in molti settori, come l’addestramento e il rafforzamento delle capacità, e il sostegno alle capacità logistiche e operative dell’esercito nella lotta al terrorismo, al contrabbando e alla criminalità transfrontaliera, oltre alle esercitazioni congiunte e allo scambio di competenze”. Il ministro ha inoltre sottolineato “che questa cooperazione ha conosciuto uno sviluppo significativo negli ultimi anni e che ora è necessario darle una nuova dimensione che rafforzi il lavoro della Commissione militare congiunta tunisino-americana, istituita nel 1958, rifletta la profondità delle relazioni strategiche tra le due parti e consolidi la tabella di marcia firmata tra le due parti per il periodo 2020-2030, che mira a rafforzare ulteriormente le capacità militari affinché la Tunisia diventi un fattore chiave per la stabilità e un centro regionale e internazionale per la formazione e l’istruzione nella regione, al servizio degli interessi comuni di entrambe le parti”. La delegazione statunitense “ha apprezzato il livello di cooperazione bilaterale e di partenariato militare tra le due parti, nonché il ruolo fondamentale della Tunisia nel raggiungimento della stabilità e della sicurezza nella regione, esprimendo la disponibilità del proprio Paese a proseguire il lavoro bilaterale per aumentare il livello di cooperazione esistente tra le due parti e ampliarne la portata”, conclude la nota.

