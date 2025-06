Tunisia, sgomberato di un nuovo il campo migranti di El Am

agenzia

Ospitava circa 1.500 migranti irregolari

TUNISI, 21 GIU – Le autorità tunisine hanno sgomberato per la quinta volta il campo di migranti subsahariani ‘Henchir El‑Ochi’ (o ‘camp El‑Ochi’) nel distretto di El Amra, nella regione di Sfax: lo ha affermato il portavoce della Guardia nazionale di Tunisi, Houssemeddine Jebabli, aggiungendo che il campo ospitava circa 1.500 migranti irregolari. L’operazione è stata condotta “in condizioni di calma e disciplina”, senza scontri né uso eccessivo della forza, ha detto Jebabli alla radio locale Jawhara Fm. Sono stati predisposti autobus per trasferire i migranti ai centri gestiti dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), con l’obiettivo di favorire procedure sanitarie e possibilità di rimpatrio volontario. L’operazione rientra in una più ampia campagna avviata lo scorso quattro aprile per combattere le installazioni abusive di campi migratori nel Paese. Da allora, sono stati smantellati circa 15 campi a El Amra e dintorni.

