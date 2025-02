Tunisia: verità su omicidio Belaid resta priorità assoluta

agenzia

Lo chiede Corrente popolare nel 12mo anniversario morte

TUNISI, 06 FEB – “Scoprire la verità sui due omicidi politici Chokri Belaid e Mohamed Brahmi rimarrà una priorità assoluta”. Lo ha affermato il Partito di sinistra della Corrente popolare in una dichiarazione nel giorno del 12mo anniversario dell’assassinio dell’avvocato e oppositore di sinistra, Chokri Belaid. La Corrente popolare ha assicurato che “il sangue di tutti i martiri va oltre i semplici accordi politici” e ribadito il “sostegno incondizionato” al comitato di difesa di Chokri Belaid e Mohamed Brahmi nella loro lotta per scoprire la verità e assicurare alla giustizia i responsabili. Secondo la stessa fonte, le posizioni nazionaliste di Chokri Belaid sono “più che mai una bussola per tutti i patrioti, in particolare per coloro che sostengono la causa palestinese”. L’avvocato del partito e attivista di sinistra Belaid, fu ucciso a colpi di arma da fuoco il 6 febbraio 2013 nei pressi della sua abitazione. Dopo lunghi anni di processi e indagini da parte della magistratura l’omicidio è rimasto impunito. (ANSA)

