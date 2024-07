Tunisia,Saied annuncia candidatura alle presidenziali di ottobre

agenzia

'Per rispondere al sacro richiamo della patria', dice

TUNISI, 19 LUG – Il presidente tunisino uscente Kais Saied ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 6 ottobre prossimo. Lo ha reso noto attraverso un video rilanciato dalla stessa presidenza, da Borj el-Kadhra, nel profondo sud del Paese. Saied ha motivato la sua decisione in un video in cui ha detto di sentire di dover rispondere “al sacro richiamo della patria”. Saied ha aggiunto di “non avere altra scelta” che candidarsi e “continuare il cammino della lotta”. “Ho scelto questo luogo, simbolo di forza e di orgoglio, per ricordare che la Tunisia è una nazione unita, dall’estremo nord all’estremo sud, e rimarrà unita. In questa occasione, invito tutti coloro che si preparano a sostenere i candidati a fare attenzione a ogni tipo di inganno. Alcuni sono stati smascherati e altri lo saranno presto. Invito anche a non accettare un millesimo da nessuno, invito anche a non personificare più il potere. Siamo tutti di passaggio e resterà solo la Tunisia”, ha detto il presidente.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA