Turbolenza in volo, 12 feriti sul Doha-Dublino

agenzia

Mentre sorvolata la Turchia, nuovo caso dopo il Londra-Singapore

ROMA, 26 MAG – Dodici persone sono rimaste ferite a causa di una turbolenza su un volo da Doha a Dublino mentre sorvolava la Turchia. Lo riporta la Bbc. Il Boeing 787-9 dreamliner della Qatar Airways è poi arrivato a destinazione intorno alle 13, accolto dai servizi di emergenza, tra cui la polizia aeroportuale e i vigili del fuoco. Tra i feriti ci sono sei passeggeri e sei membri dell’equipaggio. “Il team dell’aeroporto di Dublino continua a fornire completa assistenza a terra ai passeggeri e al personale della compagnia aerea”, ha affermato un portavoce della DAA precisando che lo scalo non ha subito variazioni delle operazioni. Si tratta di un nuovo episodio di turbolenze in volo, sempre più frequenti, dopo l’incidente sull’aereo della Singapore Airlines in cui qualche giorno fa sono rimaste ferite oltre 100 persone e un uomo ha perso la vita per un malore.

