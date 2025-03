Turchia, Stati Uniti preoccupati per l’instabilità

agenzia

Espresse dal segretario di Stato americano Marco Rubio

(ANSA-AFP) – MIAMI, 27 MAR – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha espresso le “preoccupazioni” di Washington per l’instabilità in Turchia in seguito all’arresto del sindaco di Istanbul. “Stiamo osservando. Abbiamo espresso le nostre preoccupazioni. Non ci piace vedere una tale instabilità nel governo di un paese che è un alleato così stretto”, ha detto ai giornalisti su un volo dal Suriname a Miami, in Florida. (ANSA-AFP).

