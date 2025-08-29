Turista fa bere una birra ad un elefante in savana, ricercato

agenzia

Lo spagnolo ha pubblicato (e poi rimosso) un video sui social

NAIROBI, 29 AGO – Il servizio di protezione della fauna del Kenya (Kws) ha avviato indagini dopo che un turista spagnolo ha pubblicato un video sulla piattaforma Instagram in cui versava della birra nella proboscide di un elefante in una riserva protetta del Paese. Il video ha scatenato l’indignazione sui social media, come riporta Bbc, che ha verificato l’autenticità del video, che è stato rimosso dall’uomo dopo poche ore. Il portavoce del Kws, Paul Udoto, ha confermato che sono già iniziate le ricerche dell’autore del folle gesto che sui suoi account social viene indicato come “Skydive Kenya” e che in un altro video condiviso sui social, si era ripreso mentre dava da mangiare carote a due elefanti e aveva esclamato “adesso è l’ora della birra”. La più popolare bevanda alcolica al malto in Kenya si chiama “Tusker”, e fa riferimento ad esemplari di elefante con le zanne particolarmente grandi.

