‘Turista italiano rapito e torturato per settimane a New York’

agenzia

People: da un trader di criptovalute, poi è riuscito a scappare

NEW YORK, 23 MAG – Un turista italiano è stato rapito e torturato in un appartamento di New York per alcune settimane, prima di riuscire a scappare e denunciare il suo aggressore, che è stato fermato dalla polizia. Lo riporta People citando il Daily News che, a sua volta, riporta fonti della polizia. Arrivato a New York il 6 maggio, il turista italiano – di cui non è stato diffuso il nome – si è recato nella casa presa in affitto dal presunto sospettato John Woeltz, un trader di criptovalute con il quale aveva fatto in precedenza alcuni affari ma con il quale aveva avuto degli screzi che lo avevano spinto a rientrare in Italia. Woeltz lo avrebbe però successivamente convinto a tornare a New York, dove gli avrebbe sequestrato il passaporto, lo avrebbe trattenuto contro la sua volontà e torturato. Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia avrebbe trovato nell’appartamento – affittato per 30.000-40.000 dollari al mese – delle foto scattate con la Polaroid che ritraggono il turista legato e torturato.

