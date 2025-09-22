Tusk, abbatteremo velivoli in chiare violazioni confini

agenzia

'Occorre tuttavia evitare ogni possibile escalation'

BERLINO, 22 SET – La Polonia reagirà con fermezza a violazioni del suo spazio aereo. Lo ha detto il premier polacco Donald Tusk, sottolineando che Varsavia è “pronta a qualsiasi decisione volta ad abbattere oggetti volanti quando violano il nostro territorio e sorvolano la Polonia”. Tuttavia, “quando abbiamo a che fare con situazioni non del tutto chiare, come il recente sorvolo di aerei da caccia russi sulla piattaforma petrolifera Petrobaltic – ma senza alcuna violazione, perché queste non sono le nostre acque territoriali – bisogna davvero pensarci due volte prima di decidere azioni che potrebbero innescare una fase molto acuta del conflitto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA