agenzia
Tusk, ‘Trump lascia all’Europa la guerra in Ucraina’
'Affermando che Kiev con aiuto Ue può riconquistare territorio'
BRUXELLES, 25 SET – “Il presidente Trump ha affermato che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, potrebbe riconquistare tutto il suo territorio. Dietro questo sorprendente ottimismo si nasconde l’annuncio di un minore coinvolgimento degli Stati Uniti e il trasferimento della responsabilità di porre fine alla guerra all’Europa. Meglio la verità che le illusioni”. Lo scrive su X il premier polacco Donald Tusk.
