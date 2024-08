Tutto pronto per il matrimonio di Martha Louise di Norvegia

agenzia

Domani sposerà lo statunitense Durek Verrett

STOCCOLMA, 30 AGO – Domani sarà il grande giorno per la Principessa Martha Louise di Norvegia, figlia del Re Harald V, che sposerà lo statunitense Durek Verett. Il matrimonio avrà luogo in un paesaggio da cartolina, in un fiordo, nella frazione di Geiranger, vicino ad Alesund, sulla costa occidentale della Norvegia. Sarà una festa privata e non un matrimonio reale di classico stampo e la stampa locale non è invitata. La coppia ha infatti fatto il passo inusuale di vendere i diritti delle immagini in esclusiva a media esteri: per le foto alla rivista britannica Hello! e per i video Netflix. Tuttavia, il Re e il resto della famiglia reale si rifiutano di apparire nelle immagini, anche nella giornata di matrimonio della coppia, sottolineando la presa di distanza dal Re e il resto della famiglia reale dalla scelta della coppia. In giornata i reali sono arrivati ad Alesund e hanno salutato la gente per le strade, venuti a vederli. I festeggiamenti nuziali, della durata totale di tre giorni, sono già cominciati: “È stato fantastico. Siamo così felici”, ha dichiarato la Principessa Märtha Louise citata dall’emittente pubblica norvegese Nrk.

