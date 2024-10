agenzia

Come parte preparativi per risposta a attacco Iran dell' 1/10

TEL AVIV, 12 OTT – Secondo un report di Channel 12, per la prima volta una batteria di difesa americana sarà di stanza in Israele, come parte dei preparativi per una risposta all’attacco dell’Iran del primo ottobre.

