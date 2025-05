Tv Damasco, ‘negoziati diretti tra Siria e Israele’

agenzia

E' la prima volta da un quarto di secolo

ROMA, 27 MAG – Per la prima volta dopo un quarto di secolo sono in corso negoziati diretti tra Siria e Israele. Lo riferiscono fonti internazionali e siriane citate dalla tv SyriaTv vicina all’attuale governo di Damasco. Secondo le fonti, nelle ultime settimane una delegazione israeliana e una siriana si sono incontrate più volte faccia a faccia con l’obiettivo di calmare le tensioni seguite ai ripetuti attacchi israeliani e all’occupazione militare di Israele nel sud-ovest della Siria. I due Paesi non hanno rapporti diplomatici e sono formalmente in stato di belligeranza sin dalla loro nascita quasi 80 anni fa.

