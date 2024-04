Tzipi Livni testimonia nel processo a carico di Netanyahu

agenzia

Nel 'Caso 2000',su presunto scambio favori premier-editore Mozes

TEL AVIV, 20 MAR – L’ex ministro degli esteri israeliano, e veterana della politica del Paese, Tzipi Livni ha testimoniato oggi nel corso del processo in corso a Gerusalemme a carico di Benyamin Netanyahu. Il premier è accusato di corruzione, frode e abuso di potere in tre indagini. Livni è stata ascoltata nell’ambito di una delle 3 inchieste, il cosiddetto ‘Caso 2000’, quello relativo ad un presunto accordo di scambio illecito tra il premier e Arnon Mozes, editore di ‘Yediot Ahronot’, il giornale più diffuso di Israele. Accordo – secondo l’accusa – in base al quale il giornale avrebbe favorito la politica di Netanyahu in cambio di una legislazione più favorevole al giornale rispetto ai suoi concorrenti. All’epoca dei fatti Livni – che non è imputata di nulla – era ministro della giustizia.

