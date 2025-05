Ucciso a Madrid ex politico Kiev,sospetti legami con Mosca

agenzia

Raggiunto da colpi di pistola, è stato collaboratore Yanukovich

MADRID, 21 MAG – Andriy Portnov, avvocato e politico ucraino, in passato collaboratore del presidente Viktor Yanukovich, è stato ucciso stamane a colpi di pistola a Pozuelo de Alarcón, località alle porte di Madrid: lo riferiscono i media iberici. L’uomo sarebbe stato vittima di un agguato alle porte della Scuola Americana, dove stava portando i figli, secondo le prime ricostruzioni. I media spagnoli affermano che in passato Portnov era stato indagato dai servizi segreti ucraini per presunti legami con Mosca.

