Ucciso capo unità d’élite Hezbollah nel raid israeliano

agenzia

Ibrahim Aqil era ricercato anche da Usa per attentato dell' '83

ROMA, 20 SET – Una fonte vicina a Hezbollah afferma che Ibrahim Aqil, capo della forza Al-Radwan, unità d’élite degli Hezbollah, è stato ucciso nell’attacco alla periferia di Beirut. Aqil è il capo della forza Al-Radwan, l’unità d’élite della formazione libanese filo-iraniana. Come scrive il Times of Israel, Aqil faceva parte del Consiglio della Jihad, il massimo organo militare di Hezbollah. Era ricercato dagli Stati Uniti anche per il suo ruolo nell’attentato del 1983 contro una caserma dei Marines a Beirut e per aver diretto la presa di ostaggi americani e tedeschi in Libano negli anni ’80. L’anno scorso, in occasione del 40mo anniversario dell’attentato all’ambasciata americana a Beirut, la Casa Bianca annunciò che avrebbe dato sette milioni di dollari a chiunque avesse diffuso informazioni su Aqil, uno dei responsabili dell’attentato che costò la vita a 63 persone.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA