Ucraina, abbattuto caccia Su-34 russo: lanciava bombe teleguidate su Zaporizhzhia

il conflitto

La guerra non si ferma: la contraerea di Kievi ha neutralizzato 150 droni

Le forze di difesa ucraine hanno abbattuto un caccia russo Su-34 nel settore di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto l’Aeronautica militare ucraina tramite Telegram. L’abbattimento è avvenuto intorno alle 4:00 locali (3:00 italiane), mentre il velivolo stava lanciando attacchi con bombe aeree teleguidate.

Nella stessa notte, secondo Kiev, sono stati lanciati contro l’Ucraina 176 droni di tipo Shahed, Gerbera e altri modelli. La difesa aerea ucraina ha dichiarato di averne intercettati e abbattuti 150, mentre 13 droni sono riusciti a colpire otto località diverse. Inoltre, i frammenti di un drone abbattuto hanno provocato danni in un altro centro abitato.