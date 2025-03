Ucraina: Erdogan, ‘tregua per attacchi aerei e marittimi’

agenzia

Leader turco, 'entrambe le parti si siedano al tavolo negoziale'

ISTANBUL, 07 MAR – “Sosteniamo la cessazione delle aggressioni aeree e marittime come misura volta a rafforzare la fiducia tra le parti, nonché l’istituzione di un urgente cessate il fuoco”. Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando a proposito della guerra tra Ucraina e Russia durante un evento on-line dell’Unione europea. “Sottolineiamo l’importanza di un solido terreno diplomatico in cui entrambe le parti in conflitto si siederanno al tavolo delle trattative, per la ragione di (ottenere) una pace giusta, duratura e onorevole”, ha aggiunto, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara.

