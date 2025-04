Ucraina: Gb, rinviati colloqui di pace tra ministri

agenzia

Previsto incontro con funzionari di livello inferiore

LONDRA, 23 APR – I colloqui per la pace in Ucraina con i ministri degli Esteri internazionali, previsti oggi a Londra, sono stati rinviati; lo ha reso noto il governo britannico, aggiungendo che un incontro con funzionari di livello inferiore si terrà comunque. “L’incontro di oggi sui colloqui di pace in Ucraina con i ministri degli Esteri è stato rinviato. I colloqui a livello ufficiale proseguiranno”, ha dichiarato il ministero degli Esteri britannico all’agenzia di stampa Afp.

