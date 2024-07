Ucraina: Kuleba, ‘Cina impegnata per soluzione sostenibile’

agenzia

Ministro Esteri: 'Per Pechino la nostra sovranità è inviolabile'

ROMA, 26 LUG – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha affermato che durante i negoziati con il suo omologo cinese Wang Yi a Guangzhou ha ricevuto un chiaro segnale che la Cina non sta cercando “soluzioni temporanee”, ma sta lavorando per una soluzione sostenibile e strategica al problema della guerra in Ucraina. “Ho parlato dell’importanza di una pace giusta, non di una pace qualsiasi. E il mio collega cinese ha aggiunto: ‘una pace giusta e duratura’. Questo è molto importante, perché di solito siamo noi a dire che la pace deve essere sostenibile, duratura e giusta. Abbiamo ricevuto un chiaro segnale che la Cina non sta cercando soluzioni temporanee, un cessate il fuoco temporaneo, ma sta lavorando per una soluzione sostenibile e strategica alla guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina”, ha detto Kuleba in un’intervista al sito di notizie ucraino Tsn riportata da Ukrainska Pravada. Il ministro ucraino ha sottolineato inoltre che la Cina sostiene l’integrità territoriale dell’Ucraina. Wang Yi ha affermato “molto chiaramente e ripetutamente” che la posizione della Cina nel sostenere la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina è inviolabile, ha riferito Kuleba.

