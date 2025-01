Ucraina, media: ex soldato britannico ucciso da un drone russo

agenzia

Aveva 34 anni, è successo nella regione di Zaporizhzhia

ROMA, 09 GEN – Un ex soldato dell’esercito britannico che si era unito alle forze di Kiev contro l’invasione russa è stato ucciso da un drone nella regione meridionale ucraina di Zaporizhzhia, riporta il quotidiano inglese Daily Telegraph. La vittima è il 34enne Jake Waddington. E’ morto lunedì quando un drone russo ha lanciato una granata sulla sua posizione durante una missione di ricognizione. Prima di arruolarsi volontario in Ucraina, Waddington aveva prestato servizio nell’esercito britannico come membro del Royal Anglian Regiment.

