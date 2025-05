Ucraina, otto persone uccise da raid russi nella notte

agenzia

Nlela zone di Khmelnytskyi, Kiev e Mykolaiv

ROMA, 25 MAG – Otto persone sono morte la scorsa notte in Ucraina a causa di attacchi russi. Lo rendono noto le autorità locali. Quattro persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in attacchi russi che stanotte hanno colpito la regione ucraina occidentale di Khmelnytskyi. E’ di almeno tre morti e dieci feriti il bilancio del massiccio attacco russo di stanotte sulla regione di Kiev. Una persona è morta e altre cinque sono rimaste ferite stanotte in un attacco di droni russi che ha colpito la città ucraina meridionale di Mykolaiv.

