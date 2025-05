Ucraina: respinto attacco su Sebastopoli, colpiti oltre 10 droni

agenzia

Non gli edifici della città né quelli prospicenti il mare

ROMA, 02 MAG – I sistemi di difesa aerea ucraini, in collaborazione con la marina, hanno abbattuto più di 10 droni sul Mar Nero. Lo ha riferito il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhaev. “La nostra flotta, in collaborazione con le forze di difesa aerea, sta respingendo un massiccio attacco combinato su Sebastopoli via mare, nella zona di Capo Khersones, nella zona della baia di Sebastopoli, Kacha e Balaklava. Più di 10 droni sono già stati abbattuti”, spiega il governatore. Il governatore sottolinea che non sono stati danneggiati né gli edifici della città né quelli prospicenti il mare. “Tutti i servizi di emergenza sono attivi e funzionanti”, precisa.

