Ucraina: uccisa a Leopoli ex parlamentare nazionalista

Zelensky, 'su omicidio Iryna Farion si indaga anche pista russa'

ROMA, 20 LUG – Un’ex deputata nazionalista del Parlamento ucraino, nota per le sue accese campagne in difesa della lingua ucraina, è morta ieri sera in ospedale dopo essere stata vittima di un attentato ieri a Leopoli: lo ha reso noto su Telegram il sindaco della città, Andriy Sadovy. “Iryna Farion è morta in ospedale. I medici hanno fatto tutto il possibile… È molto spaventoso e terribile. Dico sempre che non esiste più un posto sicuro in Ucraina. E’ stato un omicidio audace e sfrontato, l’assassino deve essere trovato!”, ha scritto il sindaco. E’ in corso una vasta caccia all’uomo per catturare l’assassino, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che qualsiasi atto di violenza deve essere condannato. Farion, una linguista, venne eletta in Parlamento nel 2012 con il partito nazionalista Svoboda (Libertà), ma non riuscì a mantenere il seggio alle successive elezioni. L’ex parlamentare divenne poi nota per le sue frequenti campagne volte a promuovere la lingua ucraina e a screditare i funzionari pubblici che parlavano russo. Nel 2018, quando l’Ucraina combatteva contro i separatisti finanziati dalla Russia che si erano impadroniti del territorio nell’est del Paese, Farion lanciò un appello per “prendere a pugni sulla mascella ogni persona che parla russo”. Gli inquirenti impegnati nelle indagini sull’omicidio dell’ex deputata nazionalista ucraina Iryna Farion stanno indagando anche su una eventuale pista che porta in Russia: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “In mattinata sono giunte nuove notizie dal ministro degli Affari Interni, Igor Klymenko, e dal capo del Servizio di Sicurezza dell’Ucraina, Vasyl Malyuk, sulle indagini relative all’omicidio di Irina Farion – si legge nel messaggio -. Si stanno controllando tutte le telecamere di sorveglianza disponibili, si stanno interrogando i testimoni e si sta esaminando il territorio di diversi distretti. Si sta indagando su tutte le versioni, compresa quella che porta in Russia”. “Tutte le forze necessarie della Polizia nazionale ucraina e del Servizio di sicurezza dell’Ucraina sono state dispiegate per trovare il colpevole. Il ministro degli Affari Interni, i vice Procuratori generali e i capi della Polizia nazionale ucraina e del Servizio di sicurezza dell’Ucraina sono sul posto a Leopoli – conclude Zelensky -. Sono grato a tutti coloro che stanno aiutando le indagini. Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Iryna Farion”.

