La crisi
Ucraina, von der Leyen sente Trump e Zelensky: «Putin deve sedersi ai tavoli dei negoziati»
«Pace e garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformino il Paese in un porcospino d’acciaio», ha detto la commissaria Ue
«Ho appena parlato con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in seguito al massiccio attacco su Kiev che ha colpito anche i nostri uffici nell’Ue. Putin deve sedersi al tavolo dei negoziati. Dobbiamo garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina con garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformino il Paese in un porcospino d’acciaio.L’Europa farà pienamente la sua parte».
Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. «Il nostro strumento di difesa Safe, ad esempio, sarà importante per rafforzare le coraggiose forze armate ucraine».