Ucraini vedono funzionari europei a Istanbul, anche Italia

Presente consigliere diplomatico aggiunto Meloni, Sferra Carini

ISTANBUL, 02 GIU – Il vice ministro degli Esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, ha avuto colloqui con funzionari di Italia, Germania e Gran Bretagna a Istanbul, prima dei colloqui con una delegazione russa in programma tra circa un’ora al palazzo Ciragan nella città sul Bosforo. “Le parti hanno coordinato le posizioni in vista dell’incontro odierno tra le delegazioni ucraina e russa”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Heorhii Tykhyi, in un messaggio su X dove ha pubblicato una foto dell’incontro dove è presente il consigliere diplomatico aggiunto del presidente del Consiglio, Pietro Sferra Carini.

