Ue, a breve sapremo risultato del lavoro su garanzie a Kiev
'Nessuna limitazione alla cooperazione con l'esercito ucraino'
BRUXELLES, 26 AGO – “Dovremmo conoscere a breve il risultato del lavoro dei consiglieri per la sicurezza nazionale per le garanzie di sicurezza all’Ucraina”. Lo ha detto la portavoce della Commissione Europea. L’Ue sottolinea che non ci deve essere “nessuna limitazione” alla cooperazione dell’Occidente con le forze armate di Kiev.
