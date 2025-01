Ue a Meta, moderazione dei contenuti non significa censura

agenzia

Risposta alle accuse del patron di Facebook, Mark Zuckerberg

BRUXELLES, 08 GEN – “La libertà di espressione è al centro del Digital Services Act (Dsa), che stabilisce le regole per gli intermediari online per contrastare i contenuti illegali, salvaguardando la libertà di espressione e d’informazione online: nessuna disposizione del Dsa obbliga gli intermediari online a rimuovere i contenuti leciti”. Lo dichiara all’ANSA un portavoce della Commissione Europea in risposte alle accuse del patron di Facebook, Mark Zuckerberg. “La moderazione dei contenuti non significa censura”, sottolinea il portavoce.

