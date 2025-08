Ue, ‘al lavoro su esenzioni dazi, per il vino serve tempo’

agenzia

'L'intesa su aerei a tariffe zero sarà già nel testo congiunto'

BRUXELLES, 05 AGO – “Non tutti i prodotti di interesse Ue saranno subito nelle liste di esenzione” dai dazi Usa al 15%: “tra questi rientrano alcolici, vino, birra, numerosi dispositivi medici, prodotti chimici e altre categorie strategiche per l’Europa”. Lo riferisce un alto funzionario Ue, indicando che Bruxelles punta a ottenere “dazi zero o almeno la tariffa della nazione più favorita”, pari al 4,8%, ma si tratta di “un lavoro che continuerà nei prossimi mesi”. L’Ue punta a ottenere “il numero massimo di esenzioni: su alcuni settori, come gli aerei e i loro componenti, l’intesa c’è già e sarà sarà riflessa nella dichiarazione congiunta”, aggiunge.

