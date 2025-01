Ue chiederà garanzie a Kiev sugli oleodotti dalla Russia

agenzia

Commissione pronta a proseguire discussioni con Ucraina

BRUXELLES, 27 GEN – “La Commissione è pronta a proseguire le discussioni con l’Ucraina sulla fornitura di gas all’Europa attraverso il sistema dei suoi gasdotti, in linea con gli obblighi internazionali dell’Ucraina. In questo contesto, la Commissione è pronta ad associare l’Ungheria al processo (insieme alla Slovacchia). La Commissione si rivolgerà poi all’Ucraina per chiedere garanzie sul mantenimento dei trasferimenti degli oleodotti verso l’Ue”. È quanto dichiarato dall’esecutivo Ue – ha appreso l’ANSA – alla riunione dei rappresentanti permanenti di questa mattina per convincere Budapest a rimuovere il veto all rinnovo delle sanzioni alla Russia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA