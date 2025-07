Ue, ‘con gli Usa sui dazi siamo all’ultimo miglio

agenzia

'Servo sforzi comuni, colloqui intensi di Sefcovic a Washington'

BRUXELLES, 18 LUG – “L’ultimo miglio è sempre il più impegnativo e solo sforzi concertati e autentici da entrambe le parti potranno portarci al traguardo”. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill, ribadendo la volontà di trovare un accordo sui dazi “vantaggioso per entrambe le sponde dell’Atlantico”. “Il commissario Sefcovic ha avuto colloqui intensi con” i negoziatori Usa Howard Lutnick e Jamieson Greer “e ha anche incontrato il direttore del Consiglio economico nazionale degli Usa, Kevin Hasset: è stata una nuova occasione per cercare una soluzione negoziata, a dimostrazione del nostro impegno costruttivo e in buona fede”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA