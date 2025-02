Ue, ‘deploriamo i dazi ingiustificati di Trump’

agenzia

'Risponderemo in modo duro e proporzionato a difesa dell'Ue

STRASBURGO, 11 FEB – “Non c’è giustificazione per i dazi di Trump, deploriamo questa decisione. Con i dazi aumenterà l’inflazione e sono una tassa per i loro cittadini. Uno scenario in cui perdono tutti: risponderemo in modo duro e proporzionato, proteggeremo i nostri lavoratori e le nostre aziende”. Lo ha detto il Commissario al Commercio, lo slovacco Maroš Šefčovič parlando al Parlamento europeo.

