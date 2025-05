Ue, esortiamo Pakistan e India a dar prova di moderazione

agenzia

'Serve soluzione pacifica, negoziata, reciprocamente concordata'

BRUXELLES, 07 MAG – “L’Ue condanna il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. I responsabili devono essere assicurati alla giustizia. L’Alta Rappresentante lo ha sottolineato nei suoi recenti colloqui con le controparti indiana e pakistana. Esortiamo entrambe le parti a dar prova di moderazione e ad adottare misure immediate per favorire la de-escalation. L’Ue ricorda la necessità di una soluzione pacifica, negoziata, reciprocamente concordata e duratura al conflitto”. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue, Anouar El Anouni, nel corso dell’incontro quotidiano con la stampa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA