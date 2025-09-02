Ue, ‘Fico in Cina non rappresenta la Commissione europea’

agenzia

Previsti incontri con Putin e Xi

BRUXELLES, 02 SET – La Commissione europea “non è rappresentata” dal primo ministro slovacco Robert Fico nella sua visita in Cina. Lo ha detto una portavoce dell’esecutivo comunitario durante il briefing con la stampa. Da quanto annunciato il premier slovacco avrà incontri con i presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, e quindi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA