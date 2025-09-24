Ue, ‘inaccettabile l’uso della forza contro la Flotilla’

agenzia

'Rispettiamo lo sforzo umanitario degli attivisti'

BRUXELLES, 24 SET – “La libertà di navigazione deve essere rispettata, non è accettabile un attacco di drone contro la Flotilla o altro uso della forza: rispettiamo lo sforzo umanitario degli attivisti, che vogliono mettere in luce la situazione intollerabile a Gaza, la libertà di assemblea è un pilastro della nostra democrazia”. Lo ha detto una portavoce della Commissione Europea, precisando di aver “preso nota” della decisione dell’Italia d’inviare una nave della marina militare.

